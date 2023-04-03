Дві мешканки Херсонщини отримали за проведення незаконного референдуму по 5 років позбавлення волі

Двоє мешканок Білозерської територіальної громади отримали вирок суду за проведення псевдореферендуму щодо входу Херсонської області до складу РФ.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Жінок віком 34 та 37 років суд визнав винними.

“Їм обране покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка пов’язана із виборчим процесом та процесом референдуму, строком на 10 років”, - повідомили у поліції.

Правоохоронці нагадали, що засуджені добровільно погодилися співпрацювати з ворогом у “виборчій комісії” та самостійно робили подворові обходи жителів сіл та селищ району. Вони також активно пропонували людям проголосувати на незаконному референдумі. У подальшому жінки передавали заповнені бюлетені невстановленій особі для підрахунку та “оформлення протоколів засідання” незаконної комісії.

Раніше за проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Херсонської області ще двоє жінок отримали за вироком суду по 5 років позбавлення волі.