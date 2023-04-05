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​Експосадовця "Київзеленбуду" судитимуть за розкрадання 800 тис. гривен на ремонті Куренівського парку

У 2018-2019 роках він підписав акти прийому виконаних робіт, в яких було значно завищено вартість використаних матеріалів.

​Експосадовця "Київзеленбуду" судитимуть за розкрадання 800 тис. гривен на ремонті Куренівського парку
Куренівський парк
Фото: instagram/Вечірній Київ

Колишнього заступника гендиректора КП "Київзеленбуд" судитимуть за службову недбалість, яка призвела до збитків столичному бюджету. Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Києва.

Досудове розслідування здійснювалося за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу. Правоохоронці встановили, що під час капітального ремонту Куренівського парку у 2018-2019 роках посадовець на підставі актів прийому виконаних робіт, в яких було значно завищено вартість використаних матеріалів, підписав відповідні документи щодо перерахунку грошей приватному підприємству.

Згідно комплексу проведених експертиз, місцевому бюджету територіальної громади міста Києва було спричинено збитки на майже 800 тисяч гривень.

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Наразі чоловіку оголошено про підозру, а матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, в 2021 році Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру заступнику гендиректора "Київзеленбуду" та керівнику підрядної організації у привласнені коштів територіальної громади міста Києва.

Раніше, в травні, Київська прокуратура спільно з ГУ ДФС в місті Києві провела обшуки в об’єднанні "Київзеленбуд", а також в офісах підрядних організацій в рамках справи за фактом ухилення від сплати податків на суму понад 30 млн грн.

Реконструйований Куренівський парк мер Києва Віталій Кличко відкрив 1 серпня 2019 року. У парку обладнали спортивні та дитячі майданчики, встановили фонтан і сучасну зрошувальну систему.

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