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Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ

Йому загрожує до 3 років позбавлення волі. 

Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Остап Ступка
Фото: startruth.stb.ua

Київські слідчі розслідують обставини ДТП із постраждалим у Голосіївському районі, яке сталося ввечері 4 квітня.

Про це повідомляє поліція Києва.

“Водій позашляховика напідпитку скоїв наїзд на припаркований автомобіль, у якому перебував 38-річний чоловік. Із травмами різного ступеню тяжкості потерпілого госпіталізували у лікарню. Автопригода сталася вчора ввечері на вулиці Федорова у Голосіївському районі столиці. Водій позашляховика, 1967 року народження, скоїв наїзд на легковик, у якому перебував чоловік, 1984 року народження”, - йдеться в повідомленні.

Слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що керманич виїхав на зустрічну смугу та в’їхав в припаркований транспортний засіб. Під час перевірки його на стан сп’яніння прилад Драгер показав 1,62 проміле. Порушника поліцейські затримали на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а потерпілого госпіталізували у лікарню.

За даним фактом слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Джерела “Української правди” у правоохоронних органах повідомляють, що за кермом автомобіля, що спричинив аварію, був актор Остап Ступка. 

Нагадаємо, ДБР розслідує смертельну ДТП на Львівщині за участі народного депутата. У кінці березня депутат збив пішохода у селищі Золочівського району.

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