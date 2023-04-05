Росіяни обстріляли цивільних у Донецькій області, є загиблі й поранені (уточнено)

Російська армія касетними боєприпасами обстріляла Олексієво-Дружківку Донецької області. Дві людини загинули, ще чотири поранені.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко в телеграмі. На місці влучання працюють піротехніки – знешкоджують нерозірвані снаряди.
"Росіяни поцілили у житловий сектор. За попередніми даними, касетними боєприпасами", – заявив він.
Про обстріл цивільних у Донецькій області спершу повідомив голова ОПУ Андрій Єрмак, втім він писав про інший населений пункт – Велику Новосілку.
Олексієво-Дружківка розташована в Краматорському районі.