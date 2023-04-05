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Росіяни обстріляли цивільних у Донецькій області, є загиблі й поранені (уточнено)

Дві людини загинули. 

Російська армія касетними боєприпасами обстріляла Олексієво-Дружківку Донецької області. Дві людини загинули, ще чотири поранені.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко в телеграмі. На місці влучання працюють піротехніки – знешкоджують нерозірвані снаряди.

"Росіяни поцілили у житловий сектор. За попередніми даними, касетними боєприпасами", – заявив він. 

Фото: Павло Кириленко в Телеграм

Фото: Павло Кириленко в Telegram

Про обстріл цивільних у Донецькій області спершу повідомив голова ОПУ Андрій Єрмак, втім він писав про інший населений пункт – Велику Новосілку. 

Олексієво-Дружківка розташована в Краматорському районі. 

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