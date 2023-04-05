"Ми хочемо, щоб звичайні поляки і українці не відчували кордону, який між нами", – Дуда

Україна і Польща зараз розробляють нову угоду між державами. Дуда сподівається, що її укладуть вже найближчим часом.

Україна зацікавлена, щоб у відбудові України значну частину взяла на себе Польща. Не лише на рівні держави, а й на рівні бізнесу.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на спільному з польським президентом брифінгу в Варшаві.

"Ми сусіди, логістика – дуже важливий пріорітет. Сьогодні відповідні міністри підписують інфраструктурні проєкти, ми в цьому також дуже зацікавлені. Я вдячний окремо за те, що польська держава разом із бізнесом будуть приходити вже, fast-recovery plan", – зазначив він.

Зокрема, Польща допоможе з відбудовою лікарні, полгового, університету в Харкові.

"Ми запрошуємо бізнес Польщі заходити в Україну дуже інтенсивно вже зараз", – наголосив він.

Польський президент Анджей Дуда додав, що Польща не має жодних сумнівів щодо перемоги України. До повномасштабної війни в Україні були присутні понад 1000 польських фірм, і Дуда сподівається, що після війни їхня кількість зросте.

"Ми віримо, що Україна буде в Європейському Союзі. Ми хочемо, щоб звичайні поляки і звичайні українці не відчували кордону, який між нами, щоб він не був перешкодою між нами, не заважав пошуку роботи, розвитку, освіти, науки. Звичайно, кордон буде в політичному і географічному розумінні, але ми хотіли б, щоб це була спільнота двох народів. народів, які себе шанують взаємно і люблять по-сусідськи", – наголосив він.

Україна і Польща зараз розробляють нову угоду між державами. Дуда сподівається, що її укладуть вже найближчим часом.

Нагадаємо, що сьогодні президент України та перша леді здійснили офіційний візит до Варшави. Це – перша поїздка президентського подружжя за час повномасштабного вторгнення.