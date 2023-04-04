ВРП не захотіла відсторонити від посади суддю Печерського райсуду, яку підозрюють у корупції

Вища рада правосуддя не підтримала відсторонення судді одного з райсудів Києва, яку підозрюють у зловживанні владою.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Відповідне клопотання ВРП розглядала 4 квітня. За нього проголосували тільки 3 члени ради зі 17.

"Разом з тим, у Вищому антикорупційному суді триває судове засідання з розгляду клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, про обрання запобіжного заходу вказаній судді, яка підозрюється у зловживанні владою та внесенні службовою особою до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей", – зазначили в прокуратурі.

Наступне засідання заплановане на завтра, 5 квітня.

За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про суддю Печерського райсуду Тетяну Ільєву. ВРП пропонували тимчасово відсторонити її від посади.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року суддя ухвалила рішення зняти арешту з 110,7 тис. євро та 9,3 тис. дол. США, які були арештовані в межах кримінального провадження. Своє рішення Ільєва обґрунтувала начебто належністю цих коштів іншому громадянину, а не обвинуваченому у справі.

Проте з’ясувалося, що жодних правових підстав для такого рішення у судді не було, бо клопотання, яке вона розглядала, не містило фактичних даних, які би підтверджували належність вилучених коштів іншій особі. Також суддя розглянула це клопотання за відсутності заявника, його представника, прокурора, а також поданих ними відповідних клопотань щодо здійснення судового розгляду без їх участі.

Щоб надати своєму рішенню законного вигляду, суддя в постановленій ухвалі вказала завідомо неправдиві відомості – начебто представник заявника подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Раніше в Одесі затримали помічника судді, який попереджав підозрюваних про обшуки.