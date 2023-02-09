Зловмиснику загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією.

В Одесі викрили помічника судді, який передавав таємну інформацію підозрюваним – він попереджав фігурантів кримінальних справ про заплановані обшуки.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

"За гроші він пропонував фігурантам кримінальних проваджень завчасно попереджати їх про заплановані слідчі дії правоохоронців, у тому числі – проведення обшуків. Таким чином зловмисники могли знищити речові докази злочинної діяльності і переховуватись від правосуддя. Вартість «послуг» становила від 100 до 1 тис. дол. Сума залежала від важливості справи і термінів проведення процесуальних заходів", – йдеться в повідомленні.

Серед основних "клієнтів" були учасники організованих злочинних угруповань, щодо яких тривають розслідування.

Фото: ssu.gov.ua

За даними слідства, посадовець отримував відповідну службову інформацію після надходження до суду клопотань від правоохоронців щодо отримання санкції на проведення обшуків.

Затримали його на спробі незаконної передачі закритих відомостей. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу (зловживання впливом).

Зловмиснику загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, на Київщині перед судом постане суддя, який не задекларував квартиру в столиці та два паркомісця.