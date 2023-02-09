Зарплата військовим в облігаціях і повістки кур'єрам: топ-5 спростованих фейків пропаганди

Кремлівські пропагандисти щодня створюють величезну кількість фейків, якими намагаються задурити голови довірливої аудиторії. При цьому Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростовує ці фейки щодня. Аналітики зібрали п’ять найголовніших наративів пропаганди за минулий тиждень і спростували їх.

По-перше, пропагандисти ні на мить не кидають можливості поширити черговий фейк про відключення світла в Україні, які спричинені російськими атаками по інфраструктурі. Зокрема, цього разу в Telegram-каналах розповідають, що тепер відключення будуть тривалішими і можуть досягати доби або більше. При цьому автори каналів посилаються на «офіційні» джерела. Однак знайти таку інформацію не можна ні на сторінках місцевої влади, ні «ДТЕК», ні «Укренерго».

Цікавий фейк росіяни також обіграли навколо теми мобілізації. Намагаючись створити серед українців гостре негативне ставлення до неї, вони запустили маніпуляцію про те, що чоловіків певних професій зараз особливо активно намагаються «ловити». Зокрема, таксистів і кур’єрів. Нібито їх викликають за адресами, де замість замовлення вони зустрічають співробітників військкоматів і отримують від них повістки. Насправді єдиним доказом цього постає гумористичне відео, яке точно не є серйозним.

Також пропутінські пропагандисти поширили дезінформацію про те, що в українських школах дітей почали готувати до роботи на польських полях. Нібито уроків польської мови та фізкультури тепер стало більше. Однак у своєму фейку його автори зробили кілька помилок, які вказують на очевидну брехню.

Також щодо армії поширили чутки, що військовим ЗСУ зарплатню виплачують облігаціями. Таким чином влада начебто економить на своїх захисниках. Однак розрахунок заробітної плати облігаціями насправді неможливо вести.

Насамкінець для переважно французької аудиторії створили фейк про те, що президент України Володимир Зеленський закликав світ завдати «превентивного ядерного удару» по Росії. Вони використали як доказ відео з виступом Зеленського, де він розповідав про життя до повномасштабної війни РФ проти України.