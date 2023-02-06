Енергоаварія в Одесі: до міста привезли 82 генератори

До Одеси, де минулого тижня сталася аварія на пошкодженій Росією підстанції, вже прибуло 82 генератори, триває їх встановлення.

Про це у Телеграм написав керівник уряду Денис Шмигаль.

"На сьогоднішньому засіданні Державної комісії ТЕБ і НС дав завдання завезти додаткові генератори на Одещину до подальшої стабілізації ситуації з електроенергією. Як повідомили в Міненерго, за минулу ніч вдалося збільшити тривалість подачі світла людям, однак через початок робочого тижня споживання зросло. Енергетики цілодобово ведуть ремонтні роботи на підстанції", - написав він.

В ОВА наголосили, що будинків, де цілодобово відсутнє теплопостачання, немає. Об’єкти водопостачання також функціонують, зокрема за допомогою генераторів. На найближчому засіданні уряду буде опрацьовано питання виділення коштів Одеській ОВА на закупівлю запасів пального для генераторів.

Нагадаємо, зранку 4 лютого сталася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго, а результаті якої Одеса та частина Одеського району були тимчасово знеструмлені. Масштабна аварія на підстанції сталася через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак росіян.

Очільник Кабміну Денис Шмигаль доручив утворити штаб, який займатиметься подоланням наслідків масштабної енергоаварії в Одесі. 5 лютого вдалося дати світло понад 200 тис. абонентів та критичній інфраструктурі, однак до 40% споживачів залишалися без електропостачання.