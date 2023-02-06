Росіяни можуть почати атакувати на трьох напрямках на Луганщині, - Гайдай

Російські загарбники можуть почати атакувати на трьох напрямках у Луганській області, проте ЗСУ до цього готові.

Про це повідомив у Телеграм очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Позиції в Білогорівці повністю контролюють наші військові - відбивають всі атаки, беруть полонених", - заявив Гайдай.

За його словами, кількість атак росіян під Кремінною зросла, хоча назвати це повномасштабним наступом він не може. Окупанти намагаються виявити слабкі місця в обороні українських військових, куди потім вони направлять одне з ударних угруповань. РФ стягнула велику кількість техніки та особового складу на цей напрямок.

"В Луганській області очікуємо наступ росіян з трьох напрямків - Сватове, Кремінна, Білогорівка", - повідомив керівник ОВА.

Нагадаємо, що 5 лютого Гайдай повідомив, що Білогорівка Луганської області продовжує залишатись під контролем українських сил. А повідомлення про нібито "захоплення" селища - це фейки.