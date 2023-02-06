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Київ отримав ще 4 потужних генератори

Котельні, яким передали генератори потужністю 400 кВт, обслуговують понад сто будівель.

Київ отримав ще 4 потужних генератори
Фото: КМДА

Київ отримав 4 потужних генератори для зміцнення теплоенергетичного комплексу столиці. Один з генераторів місто передало для потреб захисників. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує пресцентр КМДА.

"Три із отриманих від фонду генераторів ми вже передали КП "Київтеплоенерго". Їх встановили в Голосіївському районі. А один генератор сьогодні передаємо у військову частину. Загальна вартість цих генераторів – близько 400 тисяч євро", - заявив Кличко.

Він зазначив, що котельні, яким передали три генератори потужністю 400 кВт, обслуговують понад сто будівель. Із них 70 – це житлові будинки, два дитячих садки та школа.

В КМДА нагадують, що загалом Київ вже отримав від міжнародних партнерів кілька сотень генераторів різної потужності. Ними оснащені понад 60 котельних міста. Закуповує Київ і мобільні котельні. Нещодавно придбали 12 таких пересувних котелень, які отримало "Київтеплоенерго". У процесі виробництва ще понад 10 мобільних котелень для столиці. 

Нагадаємо, що 31 січня місто-побратим Києва, японський Кіото, передало Києву партію гуманітарної допомоги.

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