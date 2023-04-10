УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаСуспільствоВійна

Мешканку Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності

Жінка очолила відділ у окупаційній адміністрації.

Мешканку Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності
Фото: Нацполіція

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності мешканці Харківської області, котра працювала на росіян під час окупації Куп'янська.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що жінка добровільно надала згоду на призначення її “Исполняющей обязанности начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области” в окупаційній адміністрації.

На цій посаді вона керувала діями підлеглих, отримувала гроші, проводила їх облік та розподіл, передавала на зберігання, складала та підписувала облікову бухгалтерську документацію щодо руху коштів. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також вона складала заявки на фінансування видатків, займалася видачею грошей для виплати допомоги пенсіонерам та виплати заробітних плат працівникам незаконно утворених установ ВЦА Харківської області. Жінка брала участь у робочих нарадах та отримувала зарплату в рублях РФ.

Якщо її вина буде доведена в суді, жінці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, на Ізюмщині “директор” школи отримав 2 роки тюрми за колабораціонізм.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies