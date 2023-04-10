Мешканку Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності мешканці Харківської області, котра працювала на росіян під час окупації Куп'янська.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що жінка добровільно надала згоду на призначення її “Исполняющей обязанности начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области” в окупаційній адміністрації.

На цій посаді вона керувала діями підлеглих, отримувала гроші, проводила їх облік та розподіл, передавала на зберігання, складала та підписувала облікову бухгалтерську документацію щодо руху коштів.

Також вона складала заявки на фінансування видатків, займалася видачею грошей для виплати допомоги пенсіонерам та виплати заробітних плат працівникам незаконно утворених установ ВЦА Харківської області. Жінка брала участь у робочих нарадах та отримувала зарплату в рублях РФ.

Якщо її вина буде доведена в суді, жінці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, на Ізюмщині “директор” школи отримав 2 роки тюрми за колабораціонізм.