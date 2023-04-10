За день окупанти обстріляли пʼять громад Сумщини

Всього за день було здійснено девʼять обстрілів.

Протягом дня 10 квітня російські війська обстріляли Білопільську, Хотінську, Великописарівську, Миропільську та Шалигинську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Хотінську громаду обстріляли з мінометів, зафіксовано шість "прильотів". Було пошкоджено лінію електропередач в одному із сіл громади.

Великописарівську громаду обстріляли з АГС, десять пострілів.

По території Білопільської громади ворог скинув 34 міни та здійснив 58 пострілів з АГС.

Шалигинську (девʼять прильотів") та Миропільську громади (один "прильот") обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, зранку у понеділок 10 квітня російські окупанти вкотре обстріляли лікарню у Херсонській області.