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За день окупанти обстріляли пʼять громад Сумщини

Всього за день було здійснено девʼять обстрілів.

За день окупанти обстріляли пʼять громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 10 квітня російські війська обстріляли Білопільську, Хотінську, Великописарівську, Миропільську та Шалигинську громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Хотінську громаду обстріляли з мінометів, зафіксовано шість "прильотів". Було пошкоджено лінію електропередач в одному із сіл громади.

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Великописарівську громаду обстріляли з АГС, десять пострілів.

По території Білопільської громади ворог скинув 34 міни та здійснив 58 пострілів з АГС. 

Шалигинську (девʼять прильотів") та Миропільську громади (один "прильот") обстріляли з мінометів. 

Нагадаємо, зранку у понеділок 10 квітня російські окупанти вкотре обстріляли лікарню у Херсонській області.

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