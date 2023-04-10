Резніков затвердив склад Громадської антикорради при Міноборони

Установче засідання Громадської антикорупційної ради відбудеться після узгодження дати засідання з усіма її обраними членами.

Сьогодні, 10 квітня, міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ “Про затвердження Складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України”.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Міністр підписав наказ на підставі рішення Комісії із забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України від 31 березня.

Комісія вирішила вважати обраними кандидатів до складу Громадської антикорупційної ради, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами голосування, а саме:

1. Геращенко Олександр Володимирович – від ГО “Центр протидії рейдерству та корупції”;

2. Григорян Артак Володійович – від ГО “Всеукраїнське об’єднання “Автомайдан”;

3. Грушовець Євген Анатолійович – від ВГО “Асоціація правників України”;

4. Кальницький Віталій Володимирович – від ГО “АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА”;

5. Кривошея Геннадій Григорович – від ГО “Разом проти корупції”;

6. Масюк Віталій Володимирович – від ГО “НОВА ЧЕСНА УКРАЇНА”;

7. Ніколаєнко Тетяна Володимирівна – від ГО “СОРОРІТАС“;

8. Оджиковський Віталій Олегович – від ВГО “Асоціація правників України”;

9. Остапенко Дмитро Миколайович – від ВГО “Асоціація правників України”;

10. Піонтковський Костянтин Анатолійович – від ГО “Всеукраїнське об’єднання “Автомайдан”;

11. Прудковських Віктор Вячеславович – від ГО “АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА”;

12. Свірко Олег Станіславович – від ГО “СОРОРІТАС”;

13. Трегуб Олена Миколаївна – від ГО “Незалежна антикорупційна комісія”;

14. Шуба Анастасія Вадимівна від – ГО “АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА”;

15. Ярова Богдана Едуардівна – від ГО “СОРОРІТАС”.

Найближчим часом, після узгодження дати засідання з усіма обраними членами Ради, відбудеться установче засідання Громадської антикорупційної ради.

Нагадаємо, суд визнав винним колишнього керівника департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького у наданні недостовірної інформації Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК). Хмельницького зараз судять у справі про розкрадання понад 100 млн гривень при закупівлі бронежилетів ймовірно низької якості для українських військових.