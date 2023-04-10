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Британський підприємець Річард Бренсон став амбасадором United24

Який саме напрям обере Бренсон для підтримки України, не повідомляється.

Британський підприємець Річард Бренсон став амбасадором United24
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Засновник компанії Virgin Group та неприбуткового фонду Virgin Unite, британський підприємець Річард Бренсон, приєднався до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Я з нетерпінням чекаю можливості використати глобальне охоплення та мережі Virgin Unite, щоб допомогти підтримати роботу United24 для народу України”, – сказав Бренсон.

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Під час зустрічі із Бренсоном глава держави подякував йому за підтримку України в часи війни проти російського агресора.

Зеленський розповів, що одним із пріоритетів сьогодні є відбудова інфраструктури України, зокрема освітньої. Українські заклади освіти потребують цифровізації та оснащення відповідним обладнанням, забезпечення бомбосховищами.

Президент назвав одним із головних викликів для нашої країни розмінування територій, для чого Україні потрібна допомога, зокрема технологічна.

Володимир Зеленський привернув увагу Річарда Бренсона до проблеми масової незаконної депортації українських дітей до Росії.

Раніше у платформи United24 з'явився новий амбасадор. Ним став британський мандрівник, телеведучий та письменник Беар Гріллс.

Нагадаємо, компанія Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона, що займалася запуском космічних ракет, зазнала краху через 15 місяців після виходу на біржу з оцінкою в 3,7 млрд доларів.

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