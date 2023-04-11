Уряд погодив призначення керівників Луганської та Сумської ОВА

Лисогор і Артюх багато років працювали у структурах армії і поліції.

Кабінет міністрів погодив призначення керівників Луганської та Сумської обласних державних адміністрацій.

Про це повідомив у Телеграм представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Погоджено призначення:

Лисогора Артема Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації;

Артюха Володимира Миколайовича головою Сумської обласної державної адміністрації.

Зазначимо, що 14 березня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Сергія Гайдая із посади начальника Луганської обласної державної адміністрації.

Артем Лисогор. Заступник начальника ГУ НП в Житомирській області. З жовтня 2021 до червня 2022 заступник начальника ГУ НП Житомирщини Артем Лисогор був відряджений на схід України для виконання обов’язків заступника командуючого Об’єднаних Сил щодо задіяння сил та засобів підрозділів Національної поліції.

Володимир Артюх. Генерал-лейтенант, радник начальника Вінницької обласної військової адміністрації. 37 років присвятив Збройним силам України, де служив на командних та штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.