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Уряд дозволив військкоматам надсилати повістки незлежно від місця обліку

Відповідні зміни внесли постановою. 

Уряд дозволив військкоматам надсилати повістки незлежно від місця обліку
Фото: Військова служба правопорядку у ЗСУ

Кабінет міністрів України дозволив територіальним центрам комплектування (так званим військкоматам) надсилати військовозобовʼязаним повістки незалежно від місця взяття їх на облік.

Відповідні зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки уряд вніс постановою від 7 квітня. Документ опубліковано на сайті Кабміну. 

Військкомати також зможуть сповіщати населення про мобілізацію. Крім того, уряд зняв із територіальних центрів комплектування завдання готувати і вести територіальну оборону. 

Раніше видача повісток не за місцем обліку викликала додаткові труднощі. Військовозобовʼязаним могло знадобитися їхати до ТЦК, де вони зареєстровані, а не де перебувають фактично. 

У грудні Кабінет міністрів України оновив правила взяття українців на військовий облік. Військовому обліку підлягають призовники від 16 (у рік досягнення 17) до 27 років. 

Встановлено, що серед жінок зобовʼязані на військовий облік стати лише ті, хто має медичну чи фармацевтичну освіту. Інші – за бажанням. Медикині та фармацевтки, які зараз не стоять на військовому обліку, можуть влаштуватися без нього на роботу до 2026 року. 

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