Росіяни протягом доби атакували девʼять областей України

По Чернігівській області росіяни били тричі за минулу добу – із мінометів по Новгород-Сіверському району. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА.

У Сумській області вчора протягом дня росіяни здійснили девʼять обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Хотінської, Великописарівської, Миропільської та Шалигинської. Зафіксовано 118 "прильотів" з мінометів та АГС. У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено лінію електропередач в одному із сіл громади.

У Запорізькій ворог продовжує гатити по лінії розмежування. За минулу добу російські війська здійснили 66 артилерійських обстрілів, чотири авіаудари, сім атак із застосуванням БПЛА, два з ракетних систем залпового вогню. У Кам'янському, Чарівному, Привільному, Оріхові, Гуляйполі та ще 12 населених пунктах зафіксовано нові руйнування; 45 нових повідомлень за добу. Повідомлень про поранених та вбитих не надходило. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській вчора вдень російська армія тричі била по Нікопольському району. З важкої артилерії ворог обстрілював Марганецьку громаду. Минулося без жертв та постраждалих. Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та мотоцикл. Уночi ворог знову спрямував важку артилерiю на Нiкопольський район. З десяток снарядiв прилетiло до Марганецької громади. Без загиблих та постраждалих. Детальна інфомація щодо наслідків уточнюється.

У Луганській минулої доби на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Макіївки, Червонопопівки та Білогорівки. Артилерійських обстрілів з боку росіян зазнали Новоєгорівка, Макіївка, Невське та Білогорівка. Окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в Старобільську та навколо міста збільшилась кількість блокпостів та патрулів.

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Мала Вовча та Вільхуватка. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове. Вчора щонайменше тричі ворог обстрілював з артилерії м. Вовчанськ Чугуївського району. Були пошкоджені господарські споруди та приватний будинок. Унаслідок обстрілів м. Куп’янськ також пошкоджено будинок. За добу – без постраждалих.

У Донецькій росіяни поранили за добу пʼятьох мирних людей. Ворог обстрілював населені пункти з артилерії, танків, здійснив авіаудар (тип ракети не встановлено), авіаудар НКРС, "Х-58". Обстріляні: Торецьк, Костянтинівка, смт Велика Новосілка, с.Предтечине, Времівка, м. Часів Яр, Маркове, смт Очеретине, с.Максимільянівка, Семенівка. Пошкоджено 13 житлових будинків, ринок, цивільний автомобіль.

У Миколаївській сьогодні зранку росіяни стріляли із БМ -21 "Град" у напрямку населеного пункту Куцурубской громади. Без постраждалих. Учора протягом дня ворог завдавав мінометних та артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора вдень ворог обстрілював з РСЗВ населені пункти Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих і руйнувань немає.

У Херсонській за минулу добу противник здійснив 56 обстрілів, випустивши 285 снарядів. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю, що розташовані у Суворовському районі міста Херсон. Дві людини дістали поранення. В одному з населених пунктів Бериславської громади росіяни відкрили вогонь по човну з мирними людьми. 20-річний чоловік та 20-річна жінка, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими на час воєнного стану, спробували вийти на човні в затоку. Плавзасіб атакували окупанти, скинувши з безпілотника розривну гранату. Люди отримали тяжкі поранення. Постраждалих до лікарні доставили військові. Нині медики надають їм необхідну допомогу. Додому вдалося повернути двадцять чотири дитини із Херсонщини, котрих незаконно утримували російські окупанти. З деокупованої території області евакуйовано 46 осіб.

Нагадаємо, загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 11 квітня 2023 орієнтовно склали 179 320 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 500 окупантів.