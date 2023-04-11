РФ планує залучати у наступальних операціях повітряно-десантні війська, – Міноборони Британії

Минулого тижня російські ЗМІ повідомили про передачу повітряно-десантним військам (“ВДВ”) Росії термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А, який Росія позначає як “важкий вогнемет”.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У зведенні зазначається, що руйнівний ТОС-1А зазвичай експлуатується російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні. Раніше він не був офіційно пов’язаний з ПДВ.

“Передача, ймовірно, вказує на майбутню роль повітряно-десантних військ в наступальних операціях в Україні. Ймовірно, це частина зусиль із відновлення “ВДВ” після того, як вони зазнали великих втрат у перші дев’ять місяців війни”, – йдеться у дописі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YR7azMeayD — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2023

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий говорив, що РФ почала кидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії через величезні втрати серед бойовиків ПВК "Вагнера".