У Хмельницькому Свято-Георгіївський храм УПЦ МП перейшов до Православної церкви України.

Про це повідомляє у Facebook депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук.

За його словами, рішення про перехід храму до ПЦУ ухвалили на зборах місцеві жителі.

“Завдяки оперативному зібранню хмельничан в колишньому храмі Московського Патріархату… вперше за багато років звучала молитва за Україну та українське військо українською мовою”, – написав Підгайчук.

Фото: Віталій Підгайчук у Facebook

Нагадаємо, минулого тижня у Хмельницькому до ПЦУ перейшли Свято-Покровський собор, церква Казанської ікони Божої Матері та собор Різдва Пресвятої Богородиці. Це відбулося на тлі побиття українського військового Артура Ананьєва, який був поранений на війні, священнослужителем і вірянками. Інтервʼю із Артуром Ананьєвим читайте на LB.ua.