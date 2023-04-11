Уночі окупанти били з важкої артилерії по Марганецькій громаді Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

Уночі 11 квітня російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Сьогодні вночi ворог знову спрямував важку артилерiю на Нiкопольщину. З десяток снарядiв прилетiли до Марганецької громади. Минулося без загиблих та постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники обстежують місце "прильотів" та з'ясовують наслідки атаки.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 6 квітня завдали двох ударів по Дніпропетровській області.