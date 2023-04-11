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Уночі окупанти били з важкої артилерії по Марганецькій громаді Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

Уночі окупанти били з важкої артилерії по Марганецькій громаді Дніпропетровщини
Ілюстративне фото
Фото: Микола Лукашук

Уночі 11 квітня російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Сьогодні вночi ворог знову спрямував важку артилерiю на Нiкопольщину. З десяток снарядiв прилетiли до Марганецької громади. Минулося без загиблих та постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники обстежують місце "прильотів" та з'ясовують наслідки атаки.

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Нагадаємо, російські окупаційні війська 6 квітня завдали двох ударів по Дніпропетровській області.

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