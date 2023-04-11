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Захисники ліквідували ще 500 окупантів, знищили сім танків і девʼять безпілотників

Крім того, ЗСУ збили гелікоптер. 

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 11 квітня 2023 орієнтовно склали 179 320 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 500 окупантів.

Про у Facebook це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Інші втрати:

  • танків – 3644 (+7)
  • бойових броньованих машин – 7038 (+10)
  • артилерійських систем – 2765 (+15)
  • РСЗВ – 535 (+1)
  • засоби ППО – 282 (+0)
  • літаків – 307 (+0)
  • гелікоптерів – 293 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2332 (+9)
  • крилаті ракети – 911 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5620 (+13)
  • спеціальна техніка – 316 (+5).

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Нагадаємо, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Протягом минулої доби збито ворожий гелікоптер Мі-24, а також 9 БпЛА різних типів.

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