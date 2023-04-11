Захисники ліквідували ще 500 окупантів, знищили сім танків і девʼять безпілотників

Крім того, ЗСУ збили гелікоптер.

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 11 квітня 2023 орієнтовно склали 179 320 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 500 окупантів.

Про у Facebook це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Інші втрати:

танків – 3644 (+7)

бойових броньованих машин – 7038 (+10)

артилерійських систем – 2765 (+15)

РСЗВ – 535 (+1)

засоби ППО – 282 (+0)

літаків – 307 (+0)

гелікоптерів – 293 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2332 (+9)

крилаті ракети – 911 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5620 (+13)

спеціальна техніка – 316 (+5).

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Нагадаємо, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Протягом минулої доби збито ворожий гелікоптер Мі-24, а також 9 БпЛА різних типів.