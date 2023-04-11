Колишній “народний міліціонер” Ізюма проведе 12 років за ґратами

У жовтні 2022 року правоохоронці затримали колаборанта на Харківщині.

До 12 років за ґратами засуджено “народного міліціонера”, який намагався побудувати кар’єру псевдоправоохоронця під час окупації м. Ізюм.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

“За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним чоловіка в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 12 років, з конфіскацією майна”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокурори довели, що під час окупації м. Ізюм місцевий житель погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду “поліцейського патрульно-постової служби” у псевдоправоохоронному органі – так званій “Народній міліції м. Ізюм”.

У жовтні 2022 року правоохоронці затримали колаборанта на Харківщині.

Нагадаємо, в Ізюмському районі “директор” школи отримав 2 роки тюрми за колабораціонізм. Зокрема, чоловік наказував підлеглим знищувати всю українську символіку.