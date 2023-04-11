У Херсоні запустили 20 тролейбусів на 3 маршрутах, проїзд безкоштовний

Безкоштовно користуватися транспортом можуть не тільки мешканці міста, а й військові та переселенці.

У Херсоні запустили 20 тролейбусів на 3 маршрутах.

Про це повідомляє Херсонська міськрада.

“Відсьогодні у Херсоні зробили безкоштовним проїзд у комунальному транспорті – тролейбусах”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що безкоштовно користуватися транспортом можуть не тільки мешканці міста, а й військові та переселенці. Для проїзду не треба надавати жодні документи.

Відучора у місті запустили 20 тролейбусів на 3 маршрутах, а саме:

8 маршрут "вул. Полтавська (мкр.Житлоселище) - вул. Залаегерсег"

9 маршрут "пл. Білозерська - пл. Ганнібала"

12 маршрут "вул. Володимира Великого (мкр. Таврійський) - вул. Залаегерсег"

Зазначені тролейбусні маршрути працюють з 07:20 до 17:30.

Також повідомляється, що в місті на перехрестях, де найбільш ускладнений рух, почали працювати світлофори.

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють місто Херсон та область. Зокрема, вчора вони обстріляли у місті лікарню, музей і адміністративну будівлю, є поранені. З деокупованої території області евакуювали 46 жителів.