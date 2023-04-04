Кабмін провів кадрові зміни у декількох міністерствах

КМУ тимчасово поклав виконання обов’язків заступника голови Національної служби здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації на Олександра Рябця.

Кабінет Міністрів на засіданні 4 квітня ухвалив низку кадрових рішень.

Про це повідомив у телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, заступником міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції призначили Євгена Кудрявця.

Державним секретарем міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України стала Наталія Запольська.

Сергій Захарін уже не державний секретар Міністерства освіти і науки, а заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім цього, Ігоря Яременка звільнили з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції та призначили заступником Державного секретаря КМУ.

Водночас уряд звільнив Віру Рогову з посади заступника міністра освіти і науки України, Олену Спіріну - з посади державного секретаря міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, а Анатолія Куцевола - з посади заступника державного секретаря Кабінету Міністрів.

Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків заступника голови Національної служби здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації на Олександра Рябця.

Нагадаємо, наприкінці березня КМУ здійснив низку звільнень і призначень у Міносвіти, Мінохорони здоров'я та Фонді держмайна.