Кабмін провів кадрові зміни у декількох міністерствах

Кабінет Міністрів на засіданні 4 квітня ухвалив низку кадрових рішень.
Про це повідомив у телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, заступником міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції призначили Євгена Кудрявця.
Державним секретарем міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України стала Наталія Запольська.
Сергій Захарін уже не державний секретар Міністерства освіти і науки, а заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Крім цього, Ігоря Яременка звільнили з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції та призначили заступником Державного секретаря КМУ.
Водночас уряд звільнив Віру Рогову з посади заступника міністра освіти і науки України, Олену Спіріну - з посади державного секретаря міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, а Анатолія Куцевола - з посади заступника державного секретаря Кабінету Міністрів.
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків заступника голови Національної служби здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації на Олександра Рябця.
Нагадаємо, наприкінці березня КМУ здійснив низку звільнень і призначень у Міносвіти, Мінохорони здоров'я та Фонді держмайна.