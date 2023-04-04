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У Білорусі знаходяться майже 4 тис. військових РФ, - ДПСУ

Поруч з кордоном не фіксується переміщення військової техніки. 

У Білорусі знаходяться майже 4 тис. військових РФ, - ДПСУ
Фото: змі окупантів

На території Білорусі знаходиться близько 4 тисяч російських військових.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. 

"На території Білорусі продовжують знаходитися російські військові. За нашими даними, це трохи більше як 4 тисячі військовослужбовців. Це трохи менше, ніж було раніше, адже фактично російська армія зараз використовує територію Білорусі для навчання своїх підрозділів, відбувається постійна ротація", - сказав він.

Спікер додав, що поруч з українським кордоном не фіксується переміщення військової техніки чи особового складу підрозділів армії Білорусі чи Росії. 

"Переважно вони перебувають на полігонах. На території Білорусі на даний момент немає необхідного ударного угруповання, яке готове було б здійснити вторгнення на територію України", - сказав Демченко.

Також речник зазначив, що, попри невелику кількість російських військових у сусідній країні, продовжується укріплення лінії кордону з Білоруссю, а також прикордоння, яке дозволить стримати можливий наступ з цього напрямку.

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Нагадаємо, що як заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв, Україна обізнана щодо переміщення озброєння та військової техніки у Білорусі у рамках перевірки готовності їхньої армії. 

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