Росія за добу обстріляла вісім областей, є влучання в Одесі, – ОВА

Уночі росіяни здійснили обстріли Середино-Будської та Есманської громад Сумської області. Є поранені та руйнування. Середино-Будська громада: внаслідок артобстрілу по центральній частині міста Середина-Буда поранення отримали три особи. Також пошкоджено приміщення Будинку культури та адмінбудівлі. В Есманській громаді теж зафіксовано артобстріл. Минулося без наслідків. Учора протягом дня росіяни три рази обстрілювали Білопольську громаду: 14 "прильотів" з міномету та 100 пострілів з АГС. На щастя, без наслідків, йдеться у зведенні від ОВА.

У Запорізькій лінія розмежування взяла на себе чергові ворожі удари минулої добитри керовані авіаудари, три атаки БПЛА та 44 артилерійські обстріли пережили населені пункти. Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Преображенка, Чарівне, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Білогір'я, Ольгівське, Кам'янське, Малі Щербаки. Зафіксовано 10 нових повідомлень про руйнування та пошкодження житлових будинків, квартир, господарчих споруд. Ще однією стратегічною ціллю рашистів став сучасний освітній заклад в Пологівському районі, який, на щастя, не працював. Минулося без жертв.

У Харківській сьогодні зранку ворог обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено нежитлову будівлю. На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Зибине, Волохівка, Рублене та Вільхуватка. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Петро-Іванівка, Новомлинськ, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка. Учора ворог масовано обстрілював смт Дворічна Куп'янського району. Всього здійснено 48 обстрілів з використанням авіації, танків, САУ, мінометів. Також рашисти, попередньо з РСЗВ "Град", обстріляли с. Моначинівка Куп'янського району, пошкоджено залізничний переїзд. Здійснили 36 обстрілів з танків, мінометів та артилерії с. Западне Куп'янського району. Вчора ввечері обстріляно м. Вовчанськ та смт Вовчанські Хутори, де поранення зазнав 28-річний цивільний чоловік. Госпіталізований, стан легкий. Внаслідок обстрілу с. Тихе Чугуївського району зруйновано вежу мобільного зв'язку "Київстар", яка упала на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено паркан, вікна та дах будинку.

У Луганській минулої доби росіяни атакували поблизу Невського, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва. Противник продовжує обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту. Цього разу він відкривав вогонь по Макіївці, Невському, Кремінній, Діброві, Білогорівці. Ситуація в області залишається складною.

У Донецькій сьогодні вночі росіяни влаштували ракетний обстріл шахти у Торецьку. Загинуло дві людини. Пошкоджено двоповерхову адміністративну будівлю. Також вночі –ракетний обстріл Курахового. Під обстріл потрапила центральна частина міста. Пряме влучання у двоповерховий торгівельний комплекс "Донбас". Крім того, пошкоджено будівлю Укрпошти та Укртелекому, що знаходяться поряд. Також під обстріл потрапила територія КНП "Курахівська міська лікарня" та технічне водоймище енергетичного підприємства ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС. Спеціалістами проводиться обстеження території. Проводиться робота щодо збору інформації, складання реєстру пошкоджень. Комунальні підприємства працюють. Приступили до ліквідації наслідків обстрілів.За добу ворог застосовував РСЗВ "Град", артилерію, міномети. Обстріляні: Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Очеретине, смт Велика Новосілка. За добу по області: четверо загиблих, три поранених.

Уночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136 ".З 17 дронів 14 знищено силами протиповітряної оборони. 13 з них – в небі Одеської області. Було влучання по одному з підприємств на території Одеси, що спричинило пожежу, яку до ранку рятувальникам вдалося ліквідувати. Попередньо, без людських втрат.

У Миколаївській вночі над територією області знищено один БПЛА.

У Херсонській за минулу добу противник здійснив 61 обстріл по території Херсонської області, випустивши 224 снаряди. Херсон ворог обстріляв чотири рази. Одна людина загинула. Армія ворога обстріляла медзаклад у Херсоні. Пошкоджено будівлю. Минулося без постраждалих. У результаті ворожих обстрілів пошкоджено силовий електричний трансформатор у м. Берислав та у с. Хрещенівка станцію оператора мобільного зв’язку "Київстар". Російська армія поновила удари авіаційними бомбами. Вороги спрямували чотири керовані авіабомби на територію промислового підприємства у Бериславі. Боєприпаси пошкодили металеві конструкції будівлі та дах цеху. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Поблизу села Шляхове Бериславської громади на російській вибухівці підірвався місцевий житель. 60-річний чоловік намагався самотужки перенести невідомий вибухонебезпечний предмет. Вибухівка здетонувала у нього в руках. Травми, отримані через детонацію вибухівки, виявилися надто тяжкими. Чоловік загинув на місці. З деокупованої території області евакуйовано 113 осіб.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже ворог і надалі використовує тактику терору.