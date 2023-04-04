Заступника голови ФПУ спіймали на спробі надання 150 тисяч доларів хабаря, - Офіс Генпрокурора

Чиновник хотів за допомогою хабаря змінити собі запобіжний захід Київського апеляційного суду, який би не був пов’язаний з триманням під вартою.

Заступника голови Федерації профспілок України (ФПУ) спіймали на спробі надання 150 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито заступника голови ФПУ на спробі надання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, з використанням наданої їй влади (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, заступник голови Федерації профспілок України через посередника планував передати 150 тис доларів США неправомірної вигоди для зміни йому запобіжного заходу Київським апеляційним судом, не пов’язаного з триманням під вартою.

У грудні 2022 року посадовцю повідомили про підозру за фактом розтрати чужого майна та зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Правоохоронці встановили, що він у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення про незаконну передачу приватному підприємству будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві.

Згідно з висновком судової оцінково-будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138 млн 308 тис грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана за значно нижчою вартістю.

У грудні суд першої інстанції обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 124 млн грн, а також відсторонив його від займаної посади строком на 2 місяці. За клопотанням прокурорів запобіжний захід неодноразово продовжувався.