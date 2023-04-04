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Росія збудувала у Криму мережу окопів та загороджень, − Washington Post

Американська газета назвала півострів однією із найбільш укріплених територій у зоні бойових дій.

Росія збудувала у Криму мережу окопів та загороджень, − Washington Post
Фото: EPA

Росія збудувала у Криму мережу окопів та загороджень. Про це йдеться у матеріалі американської газети The Washington Post, яка назвала півострів однією із найбільш укріплених територій у зоні бойових дій.

“Після тижнів копання територія навколо невеликого містечка Медведівка, неподалік від переходу на материкову Україну, оповита складною системою траншей, що тягнеться на кілька миль. Проходи вирізані в землі під кутами, щоб надати солдатам більший діапазон вогню”, − йдеться у статті. 

Поруч розташовані інші укріплення, включно з глибокими ровами, призначеними для утримання танків і важкої техніки.Супутникові зображення, надані The Washington Post компанією Maxar показують, що Росія звела десятки подібних оборонних споруд.

“Російські військові, мабуть, розуміють, що найближчим часом Крим доведеться захищати”, — вважає російський військовий аналітик Ян Матвєєв.

Оборона півострова швидко зросла напередодні очікуваного весняного наступу України. Всього за кілька тижнів Росія побудувала милі укріплень поблизу села Вітине на західному узбережжі Криму, хоча аналітики кажуть, що десантний напад малоймовірний.

Супутникові знімки показують, що багато оборонних споруд Росії були побудовані вздовж водойм, створюючи додаткову перешкоду для потенційного наземного наступу України.

Росіяни використовують для копання траншей БТМ-3 − машину радянських часів, яка копає зі швидкістю 800 метрів на годину, навіть коли земля замерзла. “Колись армія США дивувалася цим машинам, написавши у внутрішньому звіті 1980 року, що нічого подібного не існує в Сполучених Штатах, Європі чи Японії”, − пише газета.

Росія також використовує живу робочу силу. В інтернеті росіяни шукали будівельників для облаштування траншей у Криму з дерева та бетону за понад 90 доларів на день.

Супутникові знімки показують, що деякі перешкоди в Криму були побудовані за лічені дні.“Майбутнє Криму – важка тема. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв повернути його під контроль своєї країни, але президент Росії Володимир Путін пообіцяв ніколи не відмовлятися від нього”, − додають журналісти.

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Географія регіону створює великі труднощі як для України, так і для Росії. Крим з'єднаний з материковою Україною вузьким болотистим проходом, який міг би зупинити наступ. Але його близькість до фронту також може виявитися небезпечною для російської окупації, ізолюючи її сили та поставивши їх у зону легкої досяжності української зброї.

"Для Путіна Крим − просто священна корова. Якщо щось станеться, війська будуть негайно направлені на цю лінію оборони”, − сказав Матвеєв.

Американський військовий аналітик Майкл Кофман, який досліджує російський військовий комплекс, заявив, що Україна навряд чи захопить Крим у “класичному розумінні”. Але Київ може продовжувати стратегію виснаження, встановивши вогневий контроль над доступом до півострова.

“З часом це може зробити ситуацію в Криму нестерпною, тому Росії, можливо, доведеться вести переговори щодо його статусу”, − сказав Кофман.

Washington Post зазначає, що Україна вже випробовує цю стратегію. Так, з серпня понад 70 підозрюваних атак з боку українських сил були спрямовані на російські об’єкти в Криму чи поблизу нього. Було нанесено багато авіаударів, зокрема за допомогою безпілотників.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов опублікував власний план із 12 кроків деокупації Криму.

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