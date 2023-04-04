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Ексдержсекретар США Майк Помпео відвідав Київ і заявив про підтримку України

Він підтримав надання Україні винищувачів F-16 і ракет великої дальності.

Ексдержсекретар США Майк Помпео відвідав Київ і заявив про підтримку України
Майкл Помпео
Фото: president.gov.ua

Колишній державний секретар США Майк Помпео у понеділок прибув до Києва, щоб заявив про свою підтримку Україні. Про це пише “Голос Америки”.

Відповідаючи на запитання, чи він підтримує надання Україні винищувачів F-16 і ракет великої дальності, Помпео відповів: “Так. І навчання, і програмне забезпечення, і все, що необхідно для реального захисту та захисту вашої землі”.

Виступаючи перед українськими законодавцями, урядовими співробітниками, військовими, активістами громадянського суспільства та студентами, він сказав, що надання військової підтримки Україні відповідає інтересам Вашингтона.

Помпео прибув до Києва на тлі дискусії, що ведеться у Сполучених Штатах про те, яку додаткову підтримку слід надавати Україні. Вашингтон уже надав Києву військову допомогу на суму близько 30 мільярдів доларів із початку російського вторгнення.

Ексдержсекретар, який також обіймав посаду директора ЦРУ в адміністрації Трампа, сказав, що Володимира Путіна не слід недооцінювати. За словами Помпео, кремлівський лідер визнає “одне, а саме силу і незмінну рішучість”.

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За його словами, Європі потрібна нова архітектура безпеки для запобігання великим наземним бойовим діям. “Має бути низка домовленостей, які б чітко дали зрозуміти, що Володимир Путін більше не зможе цього зробити”, − сказав він.

Помпео прибув до України з делегацією американських бізнесменів та представників кількох гуманітарних організацій. Він відвідав військовий шпиталь, а також зустрівся із представниками уряду України.

Нагадаємо, США готуються цього тижня оголосити про новий пакет оборонної допомоги Україні.

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