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Львова-Бєлова може виступити з брифінгом на неофіційному засіданні Радбезу ООН, − Reuters

Росія планує провести в середу неформальну зустріч щодо України, присвячену “евакуації дітей із зони конфлікту”.

Львова-Бєлова може виступити з брифінгом на неофіційному засіданні Радбезу ООН, − Reuters
Фото: EPA/UPG

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, який розшукується Міжнародним кримінальним судом за звинуваченнями у воєнних злочинах, ймовірно, виступить з брифінгом на неофіційному засіданні Ради Безпеки ООН цього тижня.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Росія, яка з 1 квітня головує в органі, повідомила членам Радбезу, що планує провести в середу неформальну зустріч щодо України, присвячену “евакуації дітей із зони конфлікту”.

“Вони не можуть запросити доповідача, що заслуговує на довіру, тому що до них немає жодної довіри з цього питання. Російських лідерів було звинувачено Міжнародним кримінальним судом у незаконній депортації дітей з України до Росії. Це воєнний злочин”, − заявив виданню заступник посла Великобританії в ООН Джеймс Каріукі.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив у понеділок, що учасників брифінгів оголосять найближчим часом. Такі зустрічі відбуваються у штаб-квартирі ООН, а не у залі Ради безпеки, і брифінги можна проводити віртуально.Москва не приховує програму, за якою привезла до Росії тисячі українських дітей, а подає її як “гуманітарну акцію на захист дітей-сиріт і дітей, покинутих у зоні конфлікту”.

Минулого місяця Небензя заявив журналістам, що неформальна зустріч членів Ради безпеки, яка відбудеться в середу, була запланована задовго до оголошення МКС про ордери на арешт і не мала на меті спростувати звинувачення проти Путіна та Львової-Бєлової.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров має вирушити до Нью-Йорка, щоб головувати на офіційних засіданнях Ради Безпеки наприкінці місяця, присвячених Близькому Сходу та “ефективній багатосторонності через захист принципів Статуту ООН”.

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Генеральна Асамблея ООН, що складається з 193 членів, розкритикувала Росію за порушення установчого Статуту ООН через вторгнення до свого сусіда.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд сказала журналістам у понеділок: “Це схоже на першоквітневий жарт... Ми очікуємо, що вони поводитимуться професійно”.

“Але ми також очікуємо, що вони використовуватимуть своє місце для поширення дезінформації та просування власного порядку денного щодо України, і ми будемо на цьому наголошувати кожного разу, коли вони спробують це зробити”, − сказала вона.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд минулого місяця видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Львової-Бєлової, звинувативши їх у незаконній депортації сотень дітей з України, а також у незаконному переміщенні людей до Росії з України після вторгнення Москви 24 лютого 2022 року.

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