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Росіяни вдарили по Одесі та району дронами, спрацювала ППО, − РВА

Триває бойова робота, можлива друга хвиля.

Росіяни вдарили по Одесі та району дронами, спрацювала ППО, − РВА
Фото: Пресслужба повітряного командування "Схід"

Російська армія вдарила по Одесі та Одеському району безпілотниками, у регіоні працює ППО.

Про це повідомив очільник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

“Щойно ворог наніс удари по Одесі та Одеському району ударними БПЛА. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття”, − сказав він. 

Крук наголосив, що у військовий час не всі події можна коментувати чи виставляти на загал. 

“Тож утримайтесь від коментарів щодо певних моментів, які з’являються в соціальних мережах.Триває бойова робота і можлива друга хвиля”, − заявив голова РВА.

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Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли Авдіївку у Донецькій області, загинула жінка.

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