Росіяни вдарили по Одесі та району дронами, спрацювала ППО, − РВА

Російська армія вдарила по Одесі та Одеському району безпілотниками, у регіоні працює ППО.

Про це повідомив очільник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

“Щойно ворог наніс удари по Одесі та Одеському району ударними БПЛА. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття”, − сказав він.

Крук наголосив, що у військовий час не всі події можна коментувати чи виставляти на загал.

“Тож утримайтесь від коментарів щодо певних моментів, які з’являються в соціальних мережах.Триває бойова робота і можлива друга хвиля”, − заявив голова РВА.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли Авдіївку у Донецькій області, загинула жінка.