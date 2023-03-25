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Окупанти відчують "сезон бавовни" у Криму, - Гуменюк

Україна дотримується всіх вимог та правил ведення війни, нагадала речниця.

Окупанти відчують "сезон бавовни" у Криму, - Гуменюк
начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Україна продовжить завдавати ударів по військових цілях на території тимчасово окупованого Криму.

Про це заявила в ефірі телемарафону начальниця  об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Сезон вже розпочато і заколихувати їх теж не будемо. Не буде їм спокою в жодній точці тимчасово окупованого Криму, тому що ми дуже серйозно налаштовані повернути наші території і повернутися до кордонів 1991 року. Те, що вони дійсно будуть відчувати "сезон бавовни" в деяких місцях і точках, - це однозначно, тому що дуже багато у них розгалужень на Кримському півострові. Україна дотримується всіх вимог та правил ведення війни, і тому наші удари ідуть виключно по військових об’єктах", - зазначила Гуменюк.

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Нагадаємо, що за даними ГУР, окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму.

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