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У річницю деокупації Сумщини Залужний подякував її визволителям

11 квітня 2022 року ЗСУ остаточно вибили ворога та звільнили область.

У річницю деокупації Сумщини Залужний подякував її визволителям
Фото: ОПУ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний у річницю звільнення Сумщини від російських загарбників подякував усім воїнам, які її визволяли.

Про це він написав у своєму Телеграмі.

Як відомо, 11 квітня 2022 року було повністю відновлено контроль над державним кордоном у Сумській області.

"Дякую кожному, хто визволяв Сумщину. Сили оборони остаточно вибили ворога та деокупували область. Міста і села Сумщини зупинили противника на шляху до столиці. Окупанти зазнали відчутних втрат у живій силі та військовій техніці. Своєю самовідданістю та героїзмом ви день у день наближаєте нашу Перемогу!", - написав Залужний.

Він також опублікував відео, як ЗСУ нищили окупантів.

Нагадаємо, Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською та Бєлгородською. Прикордонні райони регулярно зазнають обстрілів із боку окупантів.

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