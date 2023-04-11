11 квітня 2022 року ЗСУ остаточно вибили ворога та звільнили область.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний у річницю звільнення Сумщини від російських загарбників подякував усім воїнам, які її визволяли.

Про це він написав у своєму Телеграмі.

Як відомо, 11 квітня 2022 року було повністю відновлено контроль над державним кордоном у Сумській області.

"Дякую кожному, хто визволяв Сумщину. Сили оборони остаточно вибили ворога та деокупували область. Міста і села Сумщини зупинили противника на шляху до столиці. Окупанти зазнали відчутних втрат у живій силі та військовій техніці. Своєю самовідданістю та героїзмом ви день у день наближаєте нашу Перемогу!", - написав Залужний.

Він також опублікував відео, як ЗСУ нищили окупантів.

Нагадаємо, Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською та Бєлгородською. Прикордонні райони регулярно зазнають обстрілів із боку окупантів.