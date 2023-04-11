Депутати пропонують визначати ​проєкти регіонального розвитку голосуванням у "Дії"

Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо використання коштів державного фонду регіонального розвитку 9165 - зміни щодо використання коштів державного фонду регіонального розвитку (в тому числі обрання проєктів шляхом голосування через «Дію»).

За законопроєкт у першому читанні проголосували 280 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

"З початком повномасштабного вторгнення РФ перед державою постали непередбачувані виклики щодо ліквідації наслідків такої збройної агресії та відновлення інфраструктури територіальних громад і регіонів, що серед іншого потребують інших підходів в частині фінансового забезпечення проєктів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Через масштабні руйнування та вимушене переміщення великої кількості громадян пріоритетом державної регіональної політики у 2023 році має стати передусім відбудова та розвиток інфраструктури деокупованих територій і регіонів, що приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб", - зазначено у пояснювальній записці.

Законопроєкт розроблений з метою визначення особливостей використання у 2023 році коштів державного фонду регіонального розвитку, зважаючи на виклики воєнного часу, та застосування під час відбору інвестиційних програм і проєктів, що мають забезпечуватися за рахунок коштів цього фонду, процедури голосування громадян України (у тому числі внутрішньо переміщених осіб) за відповідні проєкти засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг - порталу "Дія".

"За результатами здійснення попереднього відбору та оцінки на відповідність вимогам законодавства поданих інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, подає їх для відкритого голосування громадян засобами порталу «Дія». Під час такого голосування громадянин може віддати один голос за одну інвестиційну програму (проєкт) регіону за місцем реєстрації місця проживання або за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи", - пропонують депутати.