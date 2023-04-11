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Росіяни двічі за день обстріляли Нікопольщину

Марганецьку громаду окупанти обстріляли з артилерії.

Росіяни двічі за день обстріляли Нікопольщину
Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по містах Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Від ворожих обстрілів сьогодні знову здригалася Нікопольщина. Двічі під артилерійський вогонь потрапила Марганецька громада”, - написав Лисак. 

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Від обстрілів зазнав пошкоджень приватний будинок. 

На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, російські війська вдень у вівторок, 11 квітня, обстріляли з мінометів прикордонні населені пункти Сумської області.

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