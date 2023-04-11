У двох районах Києва через аварію можливе зниження тиску води

У Києві сталась аварія на мережах водопроводу на просп. Нарбута (Визволителів), 1.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
“У будівлях Дарницького та частково Деснянського районів можливе зниження тиску водопостачання”, - заазначили в КМДА.
Зараз на місці аварії працюють фахівці “Київводоканалу”, котрі стабілізують тиск на мережі.
Через аварію рух транспорту проспектом ускладнений.
Раніше повідомлялось, що у Києві закінчують відключати від опалення житлові будинки. Наразі відключено 95% багатоповерхівок, що знаходяться в комунальному управлінні.