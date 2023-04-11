У Києві на Великдень понад тисяча поліцейських стежитимуть за правопорядком

У Києві посилять заходи безпеки під час святкувань Великодня. Так, поліцейські будуть патрулювати райони церков.

Про це повідомляє КМВА.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що для підтримання правопорядку у Києві Нацполіція залучить понад тисячу поліцейських та близько 120 представників Добровольчих формувань територіальних громад. Разом із патрульною поліцією вони будуть патрулювати місця проведення богослужінь та зібрання вірян - храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра".

До того ж, будуть працювати спеціальні тимчасові моніторингові центри, які відслідковуватимуть ситуацію в столиці для запобігання правопорушень. Додатково за дотриманням правопорядку стежитимуть до 500 співробітників муніципальної охорони столиці.

На Великдень комендантська година діятиме без змін - з 00:00 до 05:00.

Нагадаємо, що у Києві понад 450 навчальних закладів забезпечать посиленими заходами безпеки.