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Україна має декілька варіантів контрнаступу, рішення буде ухвалене в останній момент, - Данілов

Глава РНБО відкинув твердження, що Україна начебто вже змінила деякі свої військові плани через витік документів Пентагону.

Україна має декілька варіантів контрнаступу, рішення буде ухвалене в останній момент, - Данілов
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна має декілька варіантів контрнаступу. Рішення щодо варіанту контрнаступу буде ухвалене в останній момент. 

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Tagesschau. 

“Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це замало”, - заявив Данілов.

За його словами, Україна перебуває в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками, такими як США, Велика Британія, Німеччина та Польща, але “дані щодо проведення тих чи інших операцій, чисельність залучених підрозділів і на якому напрямку - ця інформація є цілком секретною”.

Він піддав сумніву твердження американського мовника CNN, що Україна начебто вже змінила деякі свої військові плани через витік документів Пентагону.

“Можу сказати, що кількість людей, які знають про наші плани на нашій території, вкрай обмежена. І я не думаю, що джерело, яке спілкувалося з CNN, мало до цього якесь відношення», - сказав Данілов.

Секретар РНБО “не вражений” публікацією численних секретних документів.

“Ви можете знайти це в загальнодоступних джерелах. Що стосується іншої інформації — якщо вона справді була засекреченою — то агентства Сполучених Штатів і Сполученого Королівства точно знатимуть, звідки вона надходить. І чому вона з’явилася прямо зараз”, - зауважив він.

За будь-яких умов спецслужби, на переконання Данілова, повинні бути “більш пильними”.

Нагадаємо, Мін’юст США розпочав розслідування ймовірного витоку військових документів. Повідомлення про ймовірний витік даних про підготовку України до контрнаступу почав вивчати також Пентагон.

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