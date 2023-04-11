Процедура оформлення документів військовими та проходження ВЛК буде спрощена

Для отримання довідки про поранення не обов'язково треба буде проводити службове розслідування. Кількість ВЛК збільшать, дозволивши їх створення на базі медзакладів державної та комунальної власності.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня проголосувала за проєкт Закону 9158 про внесення змін до Статуту внутрішньої Служби Збройних Сил України щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану, удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану. Та проєкт Закону 9154 про внесення змін до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо роботи військово-лікарських комісій).

За обидва законопроєкти у першому читанні проголосували 311 нардепів, передає кореспондент LB.

Метою першого законопроєкту є удосконалення питань оформлення військовослужбовцям довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

«Як за результатами проведення відповідного розслідування (службового чи спеціального), так і без його проведення. Передбачено також удосконалення питань оформлення та направлення медичних та інших документів між військовими частинами та закладами охорони здоров’я», — зазначено у пояснювальній записці.

Також завданням законопроєкту є спрощення процедури реалізації висновків військово-лікарської комісії про надання відпустки у зв'язку з хвороб.

Другий законопроєкт «передбачає внесення зміни до частини другої статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я з метою доповнення переліку закладів охорони здоров’я, в яких можуть створюватися військово-лікарські комісії, закладами охорони здоров’я сектору безпеки та оборони та доповнення статті новим пунктом про можливість створення військово-лікарських комісій при державних та комунальних закладах охорони здоров’я», — йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету. Надбавку намагаються повернути ухваленням правки до законопроєкту.