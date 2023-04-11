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На Харківщині трактор підірвався на вибухівці

Тракторист перебуває у лікувальному закладі.

На Харківщині трактор підірвався на вибухівці
Фото: Центр нацспротиву

Поблизу сіл Сподобівка та Кравцівка Харківської області тракторист під час весняно-польових робіт наїхав на вибухівку та отримав контузію.

Про це Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області повідомляє у Facebook.

“Близько 14:10 у Куп'янському районі стався черговий підрив транспортного засобу на невідомому вибухонебезпечному предметі. Подія виникла поблизу сіл Сподобівка та Кравцівка Шевченківської громади під час проведення весняно-польових робіт. В результаті наїзду трактору на вибухівку 32-річний тракторист отримав контузію”, - ідеться в повідомленні.

За даними ДСНС, наразі тракторист перебуває у лікувальному закладі.

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Нагадаємо, що 9 квітня житель села Сніжківка Ізюмського району Харківської області підірвався на міні на городі на подвір'ї свого будинку.

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