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На Cтавці Верховного Головнокомандувача обговорили комплектування новостворених бригад

Учасники засідання також проаналізували стан забезпечення боєприпасами.

На Cтавці Верховного Головнокомандувача обговорили комплектування новостворених бригад
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляє Офіс президента.

Учасники заслухали доповіді щодо загальної оперативної обстановки на передовій та ситуації на ділянках фронту в межах зон відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ. Керівництво розвідки поінформувало про ймовірні дії держави-агресора в найближчій перспективі. Учасники засідання також проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами.

Крім того, було продовжено розгляд питання щодо комплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою новостворених бригад сил оборони.

Серед іншого члени Ставки обговорили питання підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань сил безпеки й оборони України під час виконання бойових завдань.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна має декілька варіантів контрнаступу. Рішення щодо варіанту контрнаступу буде ухвалене в останній момент. 

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