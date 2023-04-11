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Кабмін звільнив директора Бюро економічної безпеки Мельника

Також Вашеку звільнили з посади заступниці голови Державної аудиторської служби.

Кабмін звільнив директора Бюро економічної безпеки Мельника
Фото: Макс Требухов

Кабінет міністрів 11 квітня звільнив директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника. 

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Також Галину Вашеку звільнили з посади заступниці голови Державної аудиторської служби України.

Нагадаємо, що у 2020 році Мельник був головою Державної фіскальної служби України, а з 20 серпня 2021 року став директором Бюро економічної безпеки України, тоді він переміг у конкурсі обійшовши 48 інших кандидатів. Окрім цього він у 2014-2016 роках очолював слідче управління Державної фіскальної служби України, до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції.

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Нагадаємо, що 11 квітня Кабінет міністрів погодив призначення керівників Луганської та Сумської обласних державних адміністрацій.

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