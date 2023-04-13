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Уряд Німеччини дозволив Польщі передати МіГ-29 в Україну

До цього радник польського президента з питань безпеки заявив, що у Польщі перебуває десяток літаків.

Уряд Німеччини дозволив Польщі передати МіГ-29 в Україну
Фото: з відкритих джерел

Уряд Німеччини схвалив пропозицію Польщі щодо надання винищувачів МіГ-29 в Україну, повідомляє Spiegel.

До цього Польща просила дозволити постачати літаки Україні. Німецький федеральний уряд пообіцяв ухвалити рішення цього четверга, 13 квітня.

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Süddeutsche Zeitung повідомляє про 5 літаків, які може отримати наша держава. Депутат Будестагу Маркус Фабер зазначив, що "це правильно, що федеральний уряд не відкладав рішення, а прийняв його в день подання заявки на експорт" і додав, що "українська сторона, безумовно, буде дуже задоволена такою швидкістю".

У березні Польща вже оголошувала про постачання Україні винищувачів МіГ-29 радянського зразка.

Нагадаємо, Польща раніше вже відправила вісім своїх радянських МіГ-ів Україні. Аби відправити інші винищувачі, необхідне погодження від Німеччини

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда не виключає передачу Україні модернізованих до стандартів НАТО винищувачів МіГ, але на це потрібна згода США. У цих винищувачах є американські деталі. 

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