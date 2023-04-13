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Норвегія висилає з країни 15 російських дипломатів через підозру у шпигунстві

“Ми не будемо надавати візи офіцерам розвідки, які звертатимуться за візою до Норвегії”, заявила міністерка закордонних справ країни Аннікен Хейтфельдт.

Норвегія висилає з країни 15 російських дипломатів через підозру у шпигунстві
Міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хейтфельдт
Фото: EPA/UPG

Уряд Норвегії заявив, що висилає з країни 15 російських дипломатів через підозру у шпигунстві під час роботи в посольстві РФ в Осло.

Про це пише Bloomberg.

Міністр закордонних справ Аннікен Хейтфельдт заявила, що цей крок є “важливим заходом для протидії та скорочення масштабів діяльності російської розвідки в Норвегії, а отже для забезпечення наших національних інтересів”.

Росіяни, оголошені персонами нон грата, “повинні залишити Норвегію вже незабаром”.

“Ми не будемо надавати візи офіцерам розвідки, які звертатимуться за візою до Норвегії”, − додала міністерка.

Уряд Норвегії заявив, що діяльність висланих дипломатів “несумісна з їхнім дипломатичним статусом”.

Міністерка закордонних справ підкреслила вондочас, що Осло хоче “нормальних дипломатичних відносин з Росією, і що російським дипломатам раді в Норвегії”.

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У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва відповість “дзеркальниими діями”.

Рік тому Норвегія вислала трьох російських дипломатів, яких назвала співробітниками розвідки.

Також було заарештовано чоловіка, який, за твердженнями служби безпеки норвезької поліції, використовував фальшиву особистість, насправді працюючи на одну з російських спецслужб.

Нагадаємо, на початку квітня Норвегія запровадила нові санкції проти президента Путіна та російського режиму, які відображають десятий пакет санкцій ЄС, ухвалений у лютому. 

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