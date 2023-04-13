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Зустріч міністрів фінансів G20 у Вашингтоні цього тижня знову може завершитися без комюніке, − Bloomberg

Ймовірним результатом зустрічі групи стане чергове “резюме голови”, яке оприлюднить Індія.

Зустріч міністрів фінансів G20 у Вашингтоні цього тижня знову може завершитися без комюніке, − Bloomberg
Джо Байден на саміті G-20 в Індонезії
Фото: ЕРА/UPG

Міністри фінансів країн “Групи двадцяти” (G20), які зібралися цього тижня у Вашингтоні на полях зустрічей Міжнародного валютно-фінансового комітету, ймовірно, знову не опублікують комюніке, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Розбіжності щодо війни вплинули на звичайні механізми політичного консенсусу у групі, на яку припадає близько 85% світового валового внутрішнього продукту. Схожа проблема стоїть перед Міжнародним валютним фондом − найбільшим світовим  антикризовим кредитором.

Члени “Групи двадцяти” мають розбіжності щодо того, як називати війну Росії проти України. Ймовірним результатом зустрічі G-20 стане чергове “резюме голови”, яке оприлюднить Індія, оскільки цього року вона головує на форумі. Остання зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків в індійському Бенгалуру у лютому також завершилася лише підсумками голови.

Наприкінці лютневої зустрічі Росія і Китай не погодилися з двома пунктами про війну, які були раніше узгоджені всіма учасниками. Цей результат був відступом від спільної заяви, узгодженої всіма членами G-20 на листопадовому саміті лідерів на острові Балі в Індонезії.

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Протистояння продовжилося на зустрічі міністрів закордонних справ G-20 у березні, яка також завершилася без консенсусу після того, як Китай і Росія відмовилися приєднатися до інших членів у заяві, у якій більшість із них засудили війну Володимира Путіна.

Останнє засідання IMFC у жовтні також завершилося повідомленням голови через заперечення Росії.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді закликав "Групу двадцяти" подолати розбіжності щодо України. Він також заявив про провал глобального управління.

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