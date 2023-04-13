За витоком документів Пентагону може стояти працівник військової бази з расистськими антиурядовими поглядами, – Washington Post

Цей чоловік працював на американській військовій базі і мав доступ до секретної інформації. Він публікував фото секретних документів у чаті приблизно на 20 осіб, що складався з геймерів і любителів зброї.

За витоком військових документів США може стояти молодий працівник американської військової бази з расистськими та антиурядовими поглядами, який прагнув справити враження на приятелів в Інтернет-чаті. Газета Washington Post поговорила з підлітком-учасником цього чату, який сказав, що секретні документи публікував чоловік із ініціалами OG.

Це чоловік молодого віку, і він висловлював расистські та антисемітські погляди, зокрема стоячи зі зброєю на відеоролику. Згідно з даними журналістів, він працював на військовій базі і його робота передбачала доступ до великої кількості секретної інформації.

Схоже, що OG був лідером на одному з серверів платформи обміну повідомленнями Discord. Чат мав декілька назв, і поєднував невелику групу любителів зброї та геймерів. Частіше за все група була відома під назвою Thug Shaker Central. З минулого року OG публікував на каналі сервера документи, які він назвав "Ведмідь проти свині". За словами підлітка з чату, з яким поспілкувалися журналісти, в OG "було негативне уявлення про уряд", він вважав, що американська влада, спецслужби та правоохоронні органи є репресивними.

The Post повідомляє, що деталі були анонімно підтверджені іншими членами групи, і що вони переглянули загалом 300 фотографій секретних документів.

Про джерела витоку на Thug Shaker Central у неділю вперше повідомила група журналістських розслідувань Bellingcat, яка також опитала того самого неповнолітнього учасника, пише The Guardain. При цьому, за даними журналістів, жоден правоохоронний орган із цим підлітком ще не поговорив, попри те, що американська влада обіцяла "перевернути кожен камінь", щоб знайти джерело витоку.

Де подівся OG зараз невідомо. Його приятелі з чату кажуть, що він злякався наслідків публікації документів. У своєму останньому повідомленні одногрупникам OG сказав "триматися тихо та видаляти будь-яку інформацію, яка може стосуватися його", включно з будь-якими копіями секретних документів.

Нагадаємо, що в квітні на платформі Discord, а потім у Twitter та Telegram почали зʼявлятися фотографії секретних документів із даними американської розвідки. Багато з них стосувалися війни в Україні. Деякі папери були з фейками – поверх реального документа там виправили дані про втрати: російські занизили, а українські завищили.

Здебільшого папери стосувалися зими 2022 року. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, частина фотографій документів містила фейки, частина була правдивою, але ця інформація вже застаріла.

Розслідування джерел витоку веде Мінʼюст США. Офіційно про те, хто може бути винуватцем, зараз не повідомляли.