Байден назвав Японію “ксенофобською”. У цьому списку є РФ та Китай

Про ксенофобію президент США говорив на заході для американських донорів азійського походження.

Президент США Джо Байден назвав союзника американців Японію “ксенофобською” у своїй промові на заході зі збору коштів у Вашингтоні, пише Bloomberg.

Байден у квітні пов’язав економічні проблеми Китаю з його небажанням приймати іммігрантів.

Цього разу він додав до ксенофобського списку Росію і Японію, прем’єр-міністра якої Фуміо Кісіда президент вітав на саміті та державній вечері у Сполучених Штатах три тижні тому.

“Знаєте, одна з причин, через яку наша економіка зростає, ‒ це ви та багато інших. Чому? Тому що ми вітаємо іммігрантів”, ‒ сказав Байден у середу донорам з Америки азійського походження.

“Причина ‒ подумайте про це ‒ чому Китай так сильно зупинився в економічному плані? Чому у Японії проблеми? Чому Росія, чому хтось? Оскільки вони є ксенофобами, їм не потрібні іммігранти”, ‒ додав він.

Його критика і той факт, що Японію згадали разом із двома основними суперниками США, можуть викликати невдоволення у Токіо. Минулого місяця США та Японія оголосили про “значне оновлення” своїх оборонних зв'язків, пославшись на необхідність протидії “небезпечним” діям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.