ЗМІ: Україна "комариними атаками" залишила РФ без бензину
ЗМІ: Україна "комариними атаками" залишила РФ без бензину
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Порошенко показав техніку, яку виробляють для фронту
Порошенко показав техніку, яку виробляють для фронту
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаСвіт

Байден назвав Японію “ксенофобською”. У цьому списку є РФ та Китай

Про ксенофобію президент США говорив на заході для американських донорів азійського походження.

Байден назвав Японію “ксенофобською”. У цьому списку є РФ та Китай
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден назвав союзника американців Японію “ксенофобською” у своїй промові на заході зі збору коштів у Вашингтоні, пише Bloomberg.

Байден у квітні пов’язав економічні проблеми Китаю з його небажанням приймати іммігрантів. 

Цього разу він додав до ксенофобського списку Росію і Японію, прем’єр-міністра якої Фуміо Кісіда президент вітав на саміті та державній вечері у Сполучених Штатах три тижні тому.

“Знаєте, одна з причин, через яку наша економіка зростає, ‒ це ви та багато інших. Чому? Тому що ми вітаємо іммігрантів”, ‒ сказав Байден у середу донорам з Америки азійського походження.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Причина ‒ подумайте про це ‒ чому Китай так сильно зупинився в економічному плані? Чому у Японії проблеми? Чому Росія, чому хтось? Оскільки вони є ксенофобами, їм не потрібні іммігранти”, ‒ додав він.

Його критика і той факт, що Японію згадали разом із двома основними суперниками США, можуть викликати невдоволення у Токіо. Минулого місяця США та Японія оголосили про “значне оновлення” своїх оборонних зв'язків, пославшись на необхідність протидії “небезпечним” діям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies