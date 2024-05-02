Дмитро Кулеба заявив, що російські обстріли пошкодили половину енергосистеми України

Водночас глава МЗС зауважив, що Україна буде продовжувати боротьбу з агресором.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю Foreign Policy заявив, що російські обстріли балістичними ракетами пошкодили половину енергетичної системи України, повідомляє Укрінформ.

Він, зокрема, зауважив, що схвалення допомоги США однозначно підняло моральний дух народу України, але, якби відразу після ухвалення закону в пакеті йшла батарея Patriot, поштовх був би ще сильнішим.

Глава МЗС пояснив це тим, що українці найбільше страждають від ракетних обстрілів Росії, чиї балістичні ракети стали справжнім лихом. Останнім часом РФ їх використовує в основному для руйнування енергетичної системи України, акцентував міністр.

“Ми тримаємося, тому що ми багато чому навчилися. Ми витривалі. Ми знаємо, які ставки. Але щоб ваші глядачі зрозуміли, половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і нам усе ще потрібно керувати країною, вести військові дії та згуртовувати підтримку всього світу”, – сказав Кулеба.

Нещодавно виконавчий директор групи ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що відновлення електростанцій ДТЕК потребуватиме 350 млн доларів. Україна втратила генерацію на 8 гігаватт, у ДТЕК пошкоджені п'ять із шести ТЕС.