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Ворог за добу здійснив 57 обстрілів прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, – ОК “Північ”

Зафіксовано 284 вибухи.

Ворог за добу здійснив 57 обстрілів прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, – ОК “Північ”
Фото: АрміяInform

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 57 обстрілів (284 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”. 

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Леонівка – 2 обстріли: 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.Олександрівка – 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. 

Сновська громада:

Клюси – 14 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія; 15 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.Єліне – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.Хрінівка – 2 обстріли: 9 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Новгород-Сіверська громада:

Ясна Поляна – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія; 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.Грем’яч – 2 обстріли: 24 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Сумська область  

Сумський район: 

Басівка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. Запсілля – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія. В результаті обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.Грабовське – 2 вибухи, ймовірно міномет 82 мм. Володимирівка – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія; 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. Катеринівка – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. Будки – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.Яструбине – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.Степок – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.Писарівка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія.Перше Травня – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.Іскрисківщина – 2 обстріли: 10 вибухів, ймовірно міномет 82 мм. Ободи – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Охтирський район: 

Станичне – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.Дружба – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія.Пожня – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія. Велика Писарівка – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія. Попівка – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа; 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 14 вибухів, ймовірно міномет 82 мм. Їздецьке – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.Лугівка – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія. 

Конотопський район:

Бояро-Лежачі – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Шосткинський район:

Кам’янка – 2 обстріли: 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія; 4 вибухи, ймовірно РСЗВ.Вільна Слобода – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.Ходине – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.Соснівка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія.Дем’янівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.Велика Берізка – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія.

Харківська область 

Богодухівський район: 

Тимофіївка – 12 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.Відродженівське – 3 обстріли: 18 вибухів, ймовірно міномет 82 мм. 

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Сьогодні вранці голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області за добу в результаті ворожих обстрілів загинули чотири людини. Ще 14 мирних жителів дістали поранення.

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