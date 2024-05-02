Ворог за добу здійснив 57 обстрілів прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, – ОК “Північ”

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 57 обстрілів (284 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Чернігівська область

Семенівська громада:

Леонівка – 2 обстріли: 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.Олександрівка – 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Сновська громада:

Клюси – 14 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія; 15 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.Єліне – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.Хрінівка – 2 обстріли: 9 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Ясна Поляна – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія; 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.Грем’яч – 2 обстріли: 24 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Сумська область

Сумський район:

Басівка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. Запсілля – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія. В результаті обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.Грабовське – 2 вибухи, ймовірно міномет 82 мм. Володимирівка – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія; 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. Катеринівка – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. Будки – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.Яструбине – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.Степок – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.Писарівка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія.Перше Травня – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.Іскрисківщина – 2 обстріли: 10 вибухів, ймовірно міномет 82 мм. Ободи – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Охтирський район:

Станичне – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.Дружба – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія.Пожня – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія. Велика Писарівка – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія. Попівка – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа; 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 14 вибухів, ймовірно міномет 82 мм. Їздецьке – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.Лугівка – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.

Конотопський район:

Бояро-Лежачі – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Шосткинський район:

Кам’янка – 2 обстріли: 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія; 4 вибухи, ймовірно РСЗВ.Вільна Слобода – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.Ходине – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.Соснівка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія.Дем’янівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.Велика Берізка – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія.

Харківська область

Богодухівський район:

Тимофіївка – 12 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.Відродженівське – 3 обстріли: 18 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Сьогодні вранці голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області за добу в результаті ворожих обстрілів загинули чотири людини. Ще 14 мирних жителів дістали поранення.